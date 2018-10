Qui est Mascot, ce robot français largué à la surface de l'astéroïde Ryugu

Ce robot d’exploration, de la taille d’une grosse boîte à chaussures, pèse moins de 10 kilogrammes. Il se déplace à la surface de de Ryugu non pas en roulant, mais en effectuant des petits sauts, grâce à la faible gravité de ce dernier. Les concepteurs de l’appareil lui ont adjoint une sorte de bras doté d’une masselotte (petite masse métallique agissant par inertie, gravité ou force centrifugeuse) afin "de donner à Mascot des pichenettes pour changer de face". Il devait néanmoins se déplacer peu afin d'économiser ses batteries, à la différence des robots Minerva, largués le 22 septembre dernier et qui effectuent des bonds de 15 mètres et resteront actifs pendant encore plusieurs mois.