Qui est Yann LeCun, ce Français exilé chez Facebook qui a décroché le "prix Nobel de l'informatique" ?

Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs en électronique et électrotechnique (ESIEE) de Paris et de l’Université Pierre et Marie Curie, Yann LeCun devient chercheur au sein du géant canadien des télécommunications Bell Laboratories en 1988, avant de rejoindre au milieu des années 90 le leader américain des télécoms AT&T. L'ingénieur français est aujourd’hui professeur à l’Université de New York et dirige le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook (voir ci-dessous). Il a publié près de 200 articles scientifiques sur les réseaux de neurones artificiels. Il ne s’agit donc pas de les programmer, mais bien de les entraîner au moyen de systèmes informatiques modelés sur ceux de l'homme.