Rebelles jusqu'au bout des poils : les chats reconnaissent leur nom, mais ils choisissent de nous ignorer !

C’est bien connu, les chats sont des anarchistes. A l’image du Chat botté, le célèbre personnage du conte de Charles Perrault, ils ont la réputation d’être charmeurs, arrogants, voire un poil rebelles, à la différence du "meilleur ami de l’homme", le chien, que nous considérons plus volontiers comme affectueux, loyal et fidèle. Au Japon, où les chats sont presque des divinités, des scientifiques ont voulu savoir si nos matous et minettes sont capables de reconnaître leur prénom parmi d’autres mots phonétiquement proches.





Leurs travaux publiés jeudi 4 avril dans la revue Scientifc Reports montrent que les chats reconnaissent leur nom mais ne veulent pas forcément nous le montrer. "Contrairement aux chiens, la capacité des chats domestiques à communiquer avec les humains n’a pas été explorée en profondeur", affirment les chercheurs de l’université de Tokyo. Pour combler ce manque, Atsuko Saito, chercheuse à l’Université Sophia de Tokyo, a donc mené avec son équipe une série d’expériences sur 78 chats vivant dans des foyers japonais et d’autres qui résident dans des bars à chats de la capitale japonaise.