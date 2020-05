Premier vol habité de SpaceX : comment vivre en direct ce décollage historique ?

ESPACE - Une capsule spatiale lancée par SpaceX avec à son bord deux astronautes va décoller ce mercredi 27 mai depuis la Floride. C’est la première fois qu’une mission habitée est opérée par une société privée. Un lancement historique qui sera retransmis en direct sur Internet.

La dernière mission spatiale "100% Made in USA" remonte à près d'une décennie. Avec ce vol inaugural, les Américains entendent redorer leur blason et retrouver leur indépendance en mettant fin au monopole des Russes pour l'acheminement des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), après dix ans d'auto-stop à bord des vaisseaux Soyouz. Ce mercredi 27 mai, l’entreprise américaine SpaceX va propulser pour la première fois deux astronautes de la Nasa en direction de l'ISS. Un baptême du feu pour la compagnie du milliardaire Elon Musk qui revêt un double enjeu : ce sera en effet le premier vol habité lancé depuis le sol américain en près de dix ans, qui plus est par un opérateur privé. Depuis la fin de l’ère des navettes spatiales en 2011, les Etats-Unis dépendent de la Russie pour embarquer leurs astronautes. Roscomos, l'agence spatiale russe, étant pour l'heure la seule encore en capacité d’emmener l’homme dans l’espace. Et c’est aussi grâce à elle que voyagent les Européens. Une situation qui n’est pas du goût de Washington, tant pour des raisons géopolitiques qu'économiques. Plusieurs entreprises du pays, dont la société privée SpaceX, avaient été sélectionnées en 2014 par la Nasa en vue justement d’assurer la liaison avec la Station spatiale. Et cette mission habitée connue sous le nom de Demo-2 en est l'ultime étape.

Une poussée équivalente à six Boeing 747

A 22h33 (heure de Paris), dans le vacarme pétaradant des neuf moteurs Merlin s’allumant ensemble dans un nuage de gaz et de poussière, la fusée Falcon 9 de SpaceX s’arrachera du pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral en Floride, avec à son sommet la capsule Crew Dragon. C’est à bord de ce vaisseau que Bob Behnken (49 ans) et Doug Hurley (53 ans) quitteront la Terre en direction de la station spatiale. Un lancement historique qui portera la griffe du richissime et fantasque fondateur de l'entreprise spatiale américaine, Elon Musk. Avant le décollage, les deux astronautes seront transportés jusqu'à la plateforme de lancement à bord d'une Tesla Model X blanche ornée de l'ancien logo "ver" de la Nasa, remis au goût du jour pour l’occasion. Vêtus de leurs combinaisons spatiales, les deux voyageurs de l'espace prendront ensuite un ascenseur jusqu'au bras d'accès de l'équipage sur la tour de lancement avant d'embarquer dans la capsule Dragon, perchée à 70 mètres de haut au-dessus du sol. Une fois à bord, Behnken et Hurley effectueront ensuite à une série de vérifications du système afin de déterminer si la capsule est prête à être lancée. Puis, ils armeront le système d'abandon de lancement de la capsule Crew Dragon qui les éjectera en cas d'urgence. Les équipes au sol commenceront alors à injecter de l'oxygène liquide à -206 °C, qui sera combiné au kérosène pour alimenter les neuf moteurs de la fusée, fournissant une poussée équivalente à six avions Boeing 747 au décollage.

Le lancement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Nasa à partir de 18h15 (heure de Paris) et sur le site de l'entreprise SpaceX. Les prévisions météo sont plutôt défavorables, avec un risque de 60% de mauvais temps selon les prévisionnistes de Cap Canaveral. En cas d’annulation, la fenêtre de lancement suivante est programmée pour le samedi 30 mai 21h22 ou le dimanche 31 mai à 21 heures. Le voyage pour se rendre jusqu'à l'ISS doit durer normalement dix-neuf heures. A l’issue de ce périple, la capsule de SpaceX s'amarrera au laboratoire spatial, où résident actuellement deux Russes et un Américain.

Les deux astronautes vétérans de la Nasa Bob Behnken et Doug Hurley séjourneront entre un et quatre mois dans la Station spatiale internationale. "Ils effectueront des tests sur Crew Dragon en plus de mener des recherches et d'autres tâches avec l'équipage de la station spatiale", indique la Nasa sur son site internet. Les astronautes reviendront sur Terre à bord du Crew Dragon et amerriront dans l'océan Atlantique, à 370 kilomètres des côtes de Floride, où ils seront accueillis par un navire de SpaceX.

Si la mission Demo-2 est un succès, la Nasa pourra alors certifier le Crew Dragon et ainsi retrouver son autonomie spatiale. De quoi également réaliser des économies importantes avec les vaisseaux réutilisables de SpaceX. Si tout se passe bien, la première mission opérationnelle du Crew Dragon pourrait même être lancée avant la fin de l'année. C'est d'ailleurs à bord de ce vaisseau spatial que le Français Thomas Pesquet pourrait monter pour se rendre à nouveau en 2021 dans la Station spatiale internationale.