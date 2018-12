Relique glacée, suspense, film d’animation et Brian May : le drôle de Réveillon historique de la NASA

Les premières images devraient arriver dans la soirée du 1er janvier, et être rendues publiques dès le lendemain. La diffusion en direct est impossible avec une telle distance car il faudrait six heures pour que New Horizons envoie un premier signal à la Terre. Mais la Nasa prévoit une transmission sur internet durant le survol, sur les coups de 0h30 heure de Floride (mardi 6h30 à Paris).





Il s’agira d’une simulation sous forme de film d’animation, accompagné d’une chanson inédite du guitariste de Queen Brian May en bande sonore. "Réunir ces deux aspects de ma vie, l'astronomie et la musique, était un défi intéressant", a déclaré dans un communiqué le musicien qui est aussi titulaire d'un doctorat en astrophysique. Sa chanson "New Horizons" est son premier single solo depuis 1998. Alan Stern espère que cette mission ne sera pas la dernière pour New Horizons. Objectif ? Traquer d'autres objets de la ceinture de Kuiper et "faire un survol encore plus éloigné en 2020".