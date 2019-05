REPORTAGE - Du houblon au trou noir, on a bu une "Pinte de science" chez Tata Monique

Les organisateurs sonnent le tocsin. Direction le rez-de-chaussée du bar, où la seconde session va bientôt débuter. Giulia Cusin, enseignante-chercheuse à l'Université d'Oxford, décrypte les mécanismes des ondes gravitationnelles. "Certains événements cosmiques, comme l’explosion d’une étoile ou la fusion de deux trous noirs, sont tellement intenses qu’ils déforment l’univers, détaille la jeune chercheuse, PowerPoint à l'appui. "Plus exactement, ils émettent des ondes, dites gravitationnelles, qui se propagent à travers le cosmos et font vibrer l’espace-temps qui nous entoure. A la manière d’un caillou jeté dans un lac et qui produit des remous à la surface de l’eau". A entendre les commentaires dans le public, la métaphore a fait mouche. Mission accomplie pour Giulia.





Plutôt que de regarder un docu sur Netflix affalé sur le canapé du salon, Alexandra et Romain, la trentaine, sont venus en couple pour assister aux conférences de ce soir. Eux non plus n'ont pas fait d'études scientifiques. Pourtant, depuis peu, ils vouent une passion pour tout ce qui touche au Cosmos. "On craignait de se retrouver au milieu d'une meute de Mac Lesggy - le présentateur de E=M6 - et de doctorants. Finalement, le public est assez hétéroclite", observent-ils, avec justesse. C'est justement tout l'ADN de "Pint of Science" : démystifier la recherche scientifique et la rendre accessible aux communs des mortels. Les intervenants n'utilisent pas de mots savants. Au contraire, ils s'attachent à employer un vocabulaire simple et des métaphores pour rendre compréhensible des concepts parfois/souvent complexes. "C'était vraiment chouette!", lance le couple d'amoureux.