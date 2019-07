Retour de l'Homme sur la Lune : à quoi cela va-t-il servir ?

Les États-Unis vont fêter, le 20 juillet 2019, les 50 ans du premier pas de l'Homme sur la Lune. Il n'y a plus d'autres missions depuis 1972. Alors, le rêve de retourner sur la lune titille à nouveau les astronautes. Mais à quoi ça pourrait bien servir ? Explications en plateau avec Louis Bodin dans le cadre de notre rubrique "Demain".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.