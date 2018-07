REVIVEZ - "Lune rousse" : de Rome à Rio, les plus belles images l'éclipse lunaire (surtout si vous n'avez rien pu voir)

La plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle a fait rougir notre satellite vendredi, éblouissant des spectateurs dans le monde entier, tandis que la planète Mars, quasiment au plus près de la Terre, était pleine d'éclat. Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, se trouvant entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel.





Privée des rayons du Soleil, la Lune s'est assombrie et a pris une teinte brique car l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône d'ombre. La Lune pouvait alors les renvoyer.

L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, a été visible, partiellement ou totalement, dans une moitié du monde (notamment l'hémisphère est). Elle a pu être observée, en fonction des conditions météorologiques, depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Australie.