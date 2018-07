Robots tueurs : des grands leaders du monde de la tech demandent aux Nations Unies leur interdiction

Dans une lettre ouverte adressée aux Nations Unies et publiée en août 2017 sur le site du Future of Life Institute, une centaine de personnalités, dont des chercheurs en robotique, des scientifiques comme l'astrophysicien Stephen Hawking et des figures du monde de la tech, comme Elon Musk, Steve Wozniak (cofondateur d’Apple) ou encore Noam Chomsky (MIT) - des gens que l’on peut difficilement taxer de technophobie - s'alarmaient du retard pris à l'ONU dans les discussions sur les systèmes d'armes létales autonomes (SALA), plus communément appelées "robots tueurs". Pour eux, de telles machines de guerre, et toutes celles qui risquent de suivre du fait des avancées rapides de l’IA, soulèvent de graves questions éthiques et juridiques qui remettent en cause le droit de la guerre.





Pour beaucoup d’entre nous, le portrait type du robot-tueur se dessine sous les traits d'un Terminator, une sorte de cyborg au squelette d’acier et mû par des microprocesseurs, qui tire sur les gentils et revient toujours quoi qu'on fasse. "Les robots militaires dont on parle n’ont bien sûr rien à voir avec ce cliché hollywoodien", tempère le chercheur Raja Chatila, directeur de recherche à l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (CNRS/Sorbonne Université). Selon ce spécialiste de l'intelligence artificielle, le terme "robot-tueur" pose problème, car celui-ci suggère que le robot serait animé par l’intention de tuer, voire qu’il en serait conscient, ce qui n’a évidemment pas de sens pour une machine, quand bien même elle a été conçue et programmée pour détruire, neutraliser ou tuer. "Les fonctions de guidage et de navigation existent depuis longtemps et n’ont pas soulevé de questionnement notable. On ne parle pas, par exemple, de 'missile-tueur'", souligne Raja Chatila.