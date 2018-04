La fusée Blue Origin du patron d'Amazon Jeff Bezos réussit son premier vol de l’année

Proposer des vols suborbitaux à tout un chacun. Tel est le souhait de Jeff Bezos, fondateur et actuel PDG d’Amazon. Et il ne lésine pas sur les moyens pour arriver à ses fins. Sa société Blue Origin - dont l’objectif est de mettre au point des innovations pour rendre l’accès à l’espace moins onéreux – a envoyé la fusée New Shepard aux limites de l’espace dimanche. Une réussite. Le lanceur a en effet atteint la ligne Karman (limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace qui s’étend environ à 100 km au-dessus de la surface de notre planète) avant de se poser dans le Texas. Après sa séparation avec le lanceur, la capsule – qui doit accueillir à terme les curieux – a quant à elle atterri sans problème à quelques encablures, ralentie dans sa chute par trois parachutes.