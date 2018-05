Le cerveau humain est de plus en plus en gros et on sait pourquoi

Depuis les Australopithèques jusqu’aux Homo sapiens, le cerveau de l'homme n'a cessé de grossir. Des chercheurs ont avancé, mercredi, que cette évolution, propre à l'homme, était le résultat des difficultés environnementales qu'il n'a cessé de rencontrer aux cours des âges. Comparé à celui de ses prédécesseurs hominidés, le cerveau de l'Homo sapiens a plus que triplé. Selon une des théories fréquemment évoquées, le cerveau humain a évolué ainsi quand l'homme s'est vu confronté à une vie sociale de plus en plus complexe.





Mais comme pour l'oeuf et la poule, il est difficile de déterminer qui est arrivé en premier. L'homme contraint de coopérer avec ses semblables a vu son cerveau grossir ou un cerveau plus gros lui a permis de mettre en place des relations sociales et culturelles plus complexes ?