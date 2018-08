Des vers vieux de dizaines de milliers d'années ramenés à la vie

Au bout de quelques semaines, les deux vers se sont progressivement réveillés sous les yeux ébahis des chercheurs. En 1946, des biologistes avaient réussi à ramener à la vie des vers de la famille des nématodes retrouvés dans des échantillons végétaux vieux de 39 ans. Des tardigrades ont eux aussi résisté à un séjour de 30 ans dans la glace à -30 °C. Cependant, c'est la première fois que des scientifiques sont témoins d'une si longue hibernation chez une espèce vivante.





Les biologistes russes assurent que les vers ont été stérilisés et il vaut mieux, qui sait s'ils n'ont pas ramené à la surface des microbes virulents et inconnus ? Car le permafrost - qui recouvre 20% de la surface du globe - est en train de fondre et on le sait déjà, libère toutes sortes d'organismes pas vraiment désirables. En Sibérie, la fonte du sol a libéré de l'anthrax et provoqué une épidémie. Le permafrost renferme également des tonnes de carbone qui pourrait s'échapper et réchauffer encore plus l'atmosphère.