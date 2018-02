Sciences participatives : on a testé trois applis pour faire avancer la recherche

Vous pensez que le pissenlit qui pousse sur votre coin de trottoir est insignifiant ? Détrompez-vous ! Il intéresse grandement les scientifiques. Le réseau des botanistes francophones, Tela Botanica, en partenariat avec le programme de sciences participatives Vigie-Nature, fondé par le Muséum national d'Histoire naturelle, mène depuis 2011 un projet de recensement de la flore urbaine. "A l’échelle de la ville, les espèces présentes, animales ou végétales, sont à peu près répertoriées même si elles restent lacunaires. À une échelle encore plus fine, celle de la rue, les listes d’espèces n’existent pas. Pourtant, ces données sont indispensables pour comprendre comment les 'brèches urbaines' (pieds d’arbres, espaces engazonnés…), les structures urbaines et les modes de gestion influent sur la qualité de la biodiversité", explique l'association.





Pour prendre part au projet, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger l'application Sauvages de ma rue (ici pour Android, là pour iOS), de cliquer sur "Participer" et d'entrer l'adresse où vous vous situez. Vous n'avez plus qu'à vous mettre à quatre pattes pour explorer les recoins et fissures insoupçonnées du macadam. Dès que vous avez une plante sous les yeux, sélectionnez les caractéristiques qui la composent (feuilles dentelées, poilues, couleur des fleurs, etc.). Une liste de photos de végétaux et des noms scientifiques correspondant s'affiche alors. Sélectionnez le bon et ajoutez-le à votre liste de "sauvages" en indiquant son lieu de pousse et en annotant des commentaires si nécessaire. Notez que la reconnaissance des végétaux est d'autant plus facile au printemps ou en été, quand les plantes ont des fleurs.