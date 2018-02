Selon une étude, certaines araignées avaient des queues il y a 100 millions d'années

Mi-araignée mi-scorpion. Des chercheurs ont annoncé ce lundi la découverte d'un spécimen d'araignée jusqu'ici méconnu. En effet, il possédait une queue couverte de poils. À l'origine de l'identification de cette nouvelle espèce, quatre fossiles d'araignées primitives, piégées dans de l'ambre (résultant des sécrétions de végétaux fossilisés), il y a 100 millions d'années en Birmanie.





Très bien conservés, les spécimens font l'objet de deux publications dans la revue Nature Ecology & Evolution. En plus de ses habituelles et quelque peu effrayantes pattes et filières (les appendices qu'elles utilisent pour fabriquer la soie et tisser leur toile), cette très vieille araignée ressemblait un peu aux scorpions rapporte l'AFP.