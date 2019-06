Si loin, mais si proches actuellement : dépêchez-vous d'admirer Jupiter et ses lunes avec de simples jumelles

Tout au long du mois de juin, en levant les yeux au ciel, les amoureux du cosmos peuvent apercevoir distinctement Jupiter et ses quatre lunes dans le ciel nocturne. La plus grosse planète du Système solaire est en effet sur le point d’atteindre son périgée, c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche de la Terre, soit 650 millions de kilomètres. Cet événement astronomique a lieu tous les ans. La géante gazeuse se trouve alors quasiment dans l’axe du Soleil et de notre planète, avec la Terre au centre.





L’astre apparaît de ce fait plus brillant qu’habituellement et ses quatre lunes sont également visibles avec une paire de jumelles, en regardant en direction de la constellation du Cancer. Ceux qui possèdent un petit télescope peuvent même distinguer les bandes nuageuses qui nappent l’atmosphère de la géante gazeuse. Sans oublier, sa célèbre Tâche rouge. Pour l'observer, il faut néanmoins utiliser un appareil d'observation plus puissant - un télescope avec un diamètre de 200 mm.