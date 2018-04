Des chercheurs maintiennent en vie le cerveau d'un cochon décapité

Un cerveau peut-il fonctionner sans corps ? C’est en tout cas la définition de la mort que viennent de questionner des chercheurs de l’Université de Yale avec cette prouesse scientifique. Le neuroscientifique Nenad Sestan et son équipe ont en effet rétabli la circulation sanguine dans des cerveaux de cochons décapités, maintenant ainsi en vie durant 36 heures les organes réanimés.





La technique mise en place, appelée BrainEx, consiste à connecter un cerveau à un système de pompe, de réservoirs et de poches de sang artificiel, capable de transporter l'oxygène vers le tronc cérébral, l'artère cérébelleuse et les zones profondes du cerveau. Ce travail a été présenté le 28 mars dernier lors d’une réunion au National Institute of Heath qui contrôle les questions éthiques à mesure que les centres de neuroscience américains explorent et évoluent sur la recherche du cerveau.