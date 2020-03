SIMULATION 3D - Voici à quoi ressemblerait la toile invisible qui structure l'Univers, cette fameuse matière noire

Par le passé, des modèles basés sur la manière dont se propage le Physarum polycephalum - autrement dit, la moisissure - ont permis de résoudre des labyrinthes, en permettant d’identifier le chemin le plus court, et ont même inspiré le réseau du système ferroviaire de Tokyo. L'astronome Joe Burchett, de l’Université de Californie, a alors eu l'idée de s'inspirer de cette méthode pour élaborer une carte en 3D, sur laquelle on pourrait visualiser les fameux filaments cosmiques constitués de gaz d’hydrogène et donc de matière noire qui relient les galaxies les unes aux autres.

"Les filaments se déplacent continuellement dans l'espace et finissent par atteindre un état d'équilibre, traçant un réseau de transport optimal d’une galaxie à une autre", écrivent les chercheurs, dont les travaux viennent de paraître dans la revue The Astrophysical Journal Letters. C'est à travers ce réseau que circulerait la matière noire. Evidemment, cette carte en trois dimensions est une simulation, et non une preuve directe de la position où les filaments de gaz et la matière noire qui constituent la Toile cosmique sont localisés dans l'Univers. Néanmoins, des analyses complémentaires menées avec des données du télescope spatial Hubble montrant des emplacements d'hydrogène gazeux suggèrent que le réseau dessiné par l'algorithme est assez précis. "Partout où nous avons vu un filament dans notre modèle, Hubble a pu confirmer un signal de gaz qui lui correspond. Le signal s'est même intensifié vers le milieu des filaments, où le gaz devrait être plus dense", soutiennent les chercheurs.

Coïncidence ou pas, cette nouvelle méthode pourrait aider les astrophysiciens à comprendre comment se structurent les galaxies. En attendant de trouver la preuve irréfutable de l’existence de cette mystérieuse matière noire.