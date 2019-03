Sommes-nous seuls dans l'univers ? Comment les scientifiques envoient des messages aux extraterrestres

"E.T. téléphone maison". Notre galaxie abrite des centaines de milliards d’étoiles et potentiellement autant de systèmes planétaires. L’immensité de l’univers nous donne le vertige et la même question revient inexorablement : sommes-nous seuls ? La question taraude les esprits les plus érudits depuis des siècles. "Les mondes sont en nombre infini et on ne saurait démontrer qu’ils ne sont pas habités", écrivait déjà Épicure à Hérodote en 300 avant notre ère. Mais si nous ne sommes pas seuls, où sont-ils ?





Car si des civilisations technologiquement plus avancées que la nôtre existent, pourquoi ne se sont-elles pas manifestées jusqu’à maintenant ? Qui plus est, comment pourrions-nous leur signaler notre présence et surtout communiquer avec elles ? C’est en substance quelques unes des questions soulevées ce lundi 18 mars au planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, dans le cadre d’un colloque organisé par le METI international (l’acronyme de "Messaging Extraterrestrial Intelligence", pour "Envoi de messages à une intelligence extraterrestre").