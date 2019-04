Sommet sur la biodiversité : "le temps est compté" pour éviter une extinction de masse, alerte un expert

Des conclusions qui s'annoncent alarmantes. Des experts de plus 130 pays sont réunis jusqu'à samedi pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Ils constituent la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l’IPBES qui peut être considérée comme l'équivalent du "GIEC pour la biodiversité".





Ce groupe a été créé en 2012 pour favoriser la communication entre scientifiques et décideurs politiques. Le rapport final qui sera rendu le 6 mai est une évaluation de la biodiversité planétaire. Les chercheurs ont voulu analyser les causes du déclin et proposer des solutions, en vue d'un prochain somme prévu en 2020 en Chine. Selon les premières informations transmises, près d’un million d’espèces, animales et végétales, pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Au delà des chiffres, les scientifiques espèrent que ce sommet donnera de la visibilité à une crise sans précédent.