Son nom fait penser à une créature de "Game of Thrones", voici le Cryodrakon boreas

PRÉHISTOIRE - Une nouvelle espèce de ptérosaure a été découverte au Canada. Baptisé Cryodragon boreas ("Dragon gelé du vent du nord"), ce reptile volant mesurait 3 mètres de haut et jusqu'à 9 mètres d'envergure.

Les paléontologues expliquent que le nom de l’animal fait davantage référence aux paysages de type alpin de l’Alberta qu’à Games of Thrones, bien qu’ils aient conscience que de nombreux fans de la série de HBO y verraient une référence, note le Washington Post. Selon l’étude du Journal of Vertebrate Paleontology, cet animal carnivore mesurait trois mètres de haut, et jusqu’à 9 mètres, ce qui en fait l’un des plus gros mammifères volants de tous les temps.

Cryodrakon boreas n'avait pas de mâchoire, il mangeait donc probablement des proies suffisamment petites pour descendre directement dans son gosier. Des lézards, des mammifères, ou encore des bébés dinosaures. Pendant longtemps, les paléontologues ont cru que l'animal appartenait à la famille des azhdarchidés, une sous-espèce de ptérosaure. Mais en comparant les restes avec d’autres spécimens découverts au Texas, en Mongolie et en France, les scientifiques se sont aperçus que les proportions ne correspondaient pas.