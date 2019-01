Sonde chinoise sur la face cachée de la Lune : et l'Homme, quand y reposera-t-il le pied ?

Enfin, depuis plusieurs années, l'agence spatiale européenne milite de son côté pour le "village lunaire", un projet de coopération internationale pour s'implanter près du pôle sud de la Lune. D'ici 2030, une première colonie lunaire pourrait s'implanter, avec six à dix pionniers, des scientifiques, techniciens et ingénieurs. "En 2050, vous pourriez avoir un millier de personnes" sur la Lune et puis on pourrait envisager de "faire venir les familles", imaginait Bernard Foing, responsable du programme "Moon Village" de l'Esa, à l'occasion d'un congrès européen de science planétaire en 2017. Et dans quelques décennies, "il pourrait même y avoir des naissances d'enfants sur la Lune", prédisait-il.





Une idée finalement pas si éloignée des prédictions du célèbre physicien Stephen Hawking. "C'est un projet ambitieux qui nécessite une coopération internationale, souligne Jean-François Clervoy. Reste à savoir si l'Europe arrivera à convaincre ses partenaires. Pékin a fait part récemment de sa volonté de collaborer davantage avec l'Esa pour de prochaines missions. Alors pourquoi pas...".