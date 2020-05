Premier vol habité de SpaceX : à quoi ressemble la capsule Crew Dragon ?

Le Crew Dragon n'est pas une capsule spatiale comme les autres. Le compartiment qui peut accueillir jusqu'à quatre personnes. En forme de cloche, il pèse 13 tonnes et mesure 8 mètres de haut pour 4 mètres de diamètre. Cet engin sera propulsé par la fusée Falcon 9, également conçue par SpaceX, et pourra transporter jusqu'à 6 tonnes de matériel.

Autre nouveauté, les panneaux solaires qui équipent le Crew Dragon sont placés directement à l'arrière de la capsule, à l'extérieur de la partie basse. Une différence avant l'ancien modèle de Dragon I qui disposait de panneaux dépliants. Mais sa principale innovation technique est qu'elle est réutilisable. En effet, une fois lancée dans l'espace, Crew Dragon a été conçu pour revenir se déposer sur Terre via un système de parachutes qui se déplieront une fois le délicat passage de l’atmosphère franchi. Un atterrissage déjà bien assuré par le précédent modèle Dragon I et des vols sans passagers de Crew Dragon. A priori, SpaceX table sur six vols pouvant être réalisés par le même Crew Dragon.

Comme on peut le voir sur cette vidéo de présentation de la Nasa, aucun câble ne dépasse à bord. Le mobiliers et les parois sont seulement en noir et blanc. Les sièges sont en carbones. Il n'y a aucun boutons, voyants ou câbles disgracieux. Le tableau de bord est essentiellement constitué d'écrans tactiles. Tout a été conçu dans un souci d'obtenir un design épuré, à la fois efficace et esthétique. Les passionnés de science-fiction trouveront sans doute des ressemblances avec l'intérieur du célèbre vaisseau Discovery One imaginé par le réalisateur Stanley Kubrick pour le film 2001, l'Odyssée de l'espace.