Elon Musk promet que sa constellation de satellites ne gênera pas la contemplation des étoiles

La future méga-constellation de satellites de SpaceX est loin de faire l'unanimité. Et notamment dans la communauté des astronomes. La semaine dernière, l’entreprise spatiale d’Elon Musk a placé en orbite les soixante premiers engins de Starlink, le premier jalon d’un projet ambitieux visant à donner un accès internet haut débit depuis l’espace à des milliards de personnes vivant dans les régions les plus reculées ou les plus pauvres de la planète.





Défilant dans le ciel nocturne à 550 kilomètres d’altitude, la farandole de points lumineux, visible depuis par la Terre avec une bonne vue et par temps dégagé, a surtout le don d’agacer au plus haut point la communauté des astronomes. D’autant que si tout va bien, à l'horizon 2020, la méga-constellation de SpaceX pourrait compter jusqu’à 12.000 satellites, créant de fait une pollution lumineuse qui pourrait s’avérer particulièrement gênante pour leurs observations. Beaucoup craignent en effet que tous ces points brillants dans la nuit ne gâchent les images des télescopes.