SpaceX : lancement samedi de quatre astronautes vers l'ISS

"Je suis extrêmement fier de dire que nous reprenons les vols spatiaux habités réguliers lancés depuis le territoire américain, avec une fusée et un vaisseau américains". Le chef de la Nasa, Jim Bridenstine, s'est réjoui du décollage orchestré par SpaceX, samedi 14 novembre. Il concrétise la reprise des vols habités depuis les Etats-Unis entamée en mai dernier, après neuf ans d'interruption et de dépendance envers la Russie. La Nasa a officiellement certifié mardi 10 novembre la capsule Crew Dragon pour le transport de ses astronautes dans des vols réguliers.

La fusée devrait - si les conditions métérologiques restent favorables - décoller samedi à 19h49 (00h49 heure locale) du centre spatial Kennedy, en Floride. Son équipage est composé des Américains Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et du Japonais Soichi Noguchi. L'amarrage à l'ISS est, quant à lui, prévu huit heures et demie plus tard, le dimanche à 9h20.