SpaceX : un an après leur départ de la Terre, où en est l'odyssée spatiale de Starman et de son cabriolet rouge vif ?

Il y a tout juste un an, le 6 février 2018, le lanceur lourd Falcon Heavy de SpaceX effectuait son premier décollage, devenant la fusée la plus puissante depuis Saturn V qui envoya, le 16 juillet 1969, des Américains sur la Lune. Le vacarme pétaradant des vingt-sept moteurs Merlin répartis sur les trois propulseurs de la fusée s'allumant ensemble dans un nuage de gaz et de poussière était déjà impressionnant. Mais peut-être pas autant que les images époustouflantes d'une voiture électrique Tesla décapotable rouge, dans l'espace avec la Terre en toile de fond.





A bord de la belle cylindrée solidement harnachée à l'étage supérieur de la Falcon Heavy, un dénommé Starman : un mannequin factice affublé d'un scaphandre blanc et assis sur le siège conducteur, un bras au volant, l'autre accoudé à la portière. Des caméras, fixées à la carrosserie du roadster, avaient permis au public de suivre en direct son odyssée, du moins jusqu'à la coupure du signal. Les batteries de la voiture qui permettaient la diffusion des images vers la Terre ne devaient durer qu'une douzaine d'heures après le décollage.