SpaceX va livrer du cannabis à bord de la Station spatiale internationale

La prochaine mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS) opérée par un cargo de la compagnie SpaceX n'aura lieu qu'au printemps prochain. Mais on connait déjà en partie son chargement. En début de semaine, la startup Front Range Bioscience, basée au Colorado, a annoncé son intention d’envoyer des cultures de café et de cannabis à bord du laboratoire spatial. Pas de l’herbe pour planer à 400 kilomètres au-dessus du plancher des vaches, mais des graines de chanvre - une variété de marijuana qui n’a pas d'effet psychotrope et qui est donc légale - dans le but d'étudier leurs propriétés dans l'espace.

"Ce sera la première fois que quelqu’un étudie les effets de la microgravité et des vols spatiaux sur les cultures de chanvre et de cellules de café ", a déclaré Jonathan Vaught, co-fondateur et PDG de Front Range Biosciences, ce mardi 10 décembre dans un communiqué. "Il existe des données scientifiques qui soutiennent l’idée selon laquelle les plantes dans l’espace subissent des mutations. C’est l’occasion de voir si ces mutations tiennent le coup une fois ramenées sur terre et s’il y a de nouvelles applications commerciales", a-t-il ajouté.