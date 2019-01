"SPLASH !" : un astéroïde a dessiné une gigantesque tache sombre au pôle sud de Mars

Les scientifiques ont détecté 120 cratères d'impact sur notre planète. D'après le site internet de la Nasa, plus de 43.000 cratères de plus de 5 kilomètres de diamètre ont été répertoriés sur la surface de la planète rouge. Même si la majorité de ces cratères sont anciens -ils ne disparaissent pas avec le temps comme sur la Terre car Mars ne présente pas de phénomènes géologiques comme la tectonique des plaques-, certains, comme ce "splash", ont récemment fait leur apparition. Vu depuis l'espace, grâce à la caméra de MRO, c'est encore plus impressionnant.