"Super-Lune de sang" : où et comment admirer la grandiose éclipse totale du 21 janvier

Pourquoi notre satellite revêt-il une coloration rougeâtre ? "L’atmosphère terrestre filtre toutes les couleurs qui composent la lumière blanche du Soleil, sauf le rouge. L’atmosphère de la Terre joue alors le rôle d’une loupe, en quelque sorte. Le spectre lumineux du Soleil est dévié de sa trajectoire et converge de l’autre côté en direction de la surface lunaire, en laissant passer uniquement les rayons rouges", relève Pascal Descamps. C’est pour cette raison que la Lune prend cette coloration, qu'on appelle désormais communément "Lune de sang".





La Lune apparaîtra également un peu plus grosse qu’à l’ordinaire dans le ciel nocturne car elle sera très proche de la Terre, à une distance de seulement 357.720 kilomètres (sa position oscille entre 355.000 et 405.000 km). "On parle alors de super-Lune" souligne l'astronome de l'Observatoire de Paris. Pour mériter ce titre honorifique, il n’y a pas de définition officielle. "On considère qu’il faut que la Lune soit à une distance de la Terre qui soit inférieure à 358.000 kilomètres, et évidemment qu’elle soit pleine", ajoute-t-il. Notons qu'il s'agira de la première d’une série de trois super-Lune, dont les deux prochains épisodes auront lieu les 19 février et 21 mars prochains.