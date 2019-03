Surprise : Mercure, et non Vénus, serait la planète la plus proche de la Terre

Notre plus proche voisine dans le Système solaire serait Mercure, et non Vénus, comme nous l'avons tous appris à l'école. C'est en tout cas ce qu'avance une équipe de scientifiques, dont les travaux ont été publiés le 12 mars dans la revue scientifique Physics Today. Aujourd'hui, si vous demandez à un astronome quelle est la planète la plus proche de la Terre, il va probablement vous répondre : "Vénus, enfin !". Il en sera de même si vous posez la question à un moteur de recherche. Vous lirez probablement sur l’encyclopédie en ligne Wikipedia que, même si la distance qui sépare la Terre et Vénus varie inéluctablement, cette dernière est toujours la plus proche de nous. Même son de cloche à la Nasa. Sur son site internet, l’agence spatiale américaine désigne Vénus comme étant le "système planétaire le plus proche de la Terre".





Ce n'est pas faux, mais uniquement si nous parlons de l’astre qui se rapproche le plus près de la Terre au cours de sa révolution autour du Soleil. Or, c'est justement cette approche que contestent trois chercheurs américains. Depuis plus de cinquante ans, nous utilisons comme unité de mesure l’intervalle entre l’astre et son étoile, en l'occurrence le Soleil. La distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil représente une unité astronomique (UA), tandis que celle de Vénus est d'environ 0,72 UA. En soustrayant l'une à l'autre, vous obtenez alors la distance moyenne qui éloigne la Terre de Vénus : soit 0,28 UA, ce qui est la plus petite distance entre n'importe quel tandem de planètes dans le Système solaire.