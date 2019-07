Tests génétiques : qu'est-ce que la loi bioéthique va changer ?

Les médecins se retrouvaient donc avec des informations médicales supplémentaires qu'ils ne pouvaient ni révéler, ni traiter. La situation pouvait être particulièrement complexe selon l'importance de ces découvertes incidentes. Avec des analyses génétiques, il est par exemple possible de découvrir des prédispositions à développer une maladie grave (maladie de Parkinson, d'Alzheimer, cancers héréditaires, etc.). Jusqu'à présent, les médecins pouvaient se retrouver en porte-à-faux : "Ils ne savaient pas comment travailler, raconte Hervé Chneiweiss. Et il était tout à fait possible qu'un patient découvre plus tard cette anomalie génétique cachée et pointe du doigt le silence du médecin".