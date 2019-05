Thomas Pesquet : vers une nouvelle mission dans l'espace fin 2020

Le spationaute, Thomas Pesquet, était l'invité exceptionnel du journal de 13h ce 3 mai 2019. L'astronaute français est venu parler de sa prochaine mission vers la Station spatiale internationale (ISS). Son départ pourrait avoir lieu entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. "Une mission de six mois pour finir le travail", commencé lors de sa précédente mission. Ensuite, "on veut un retour durable vers la Lune et d'y passer plus de temps que dans les années 60", explique le spationaute.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.