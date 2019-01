Tintin plutôt que Star Wars : voici à quoi ressemblera "Starship", la future fusée de SpaceX

La compagnie spatiale américaine utilise actuellement deux fusées : Falcon 9, son lanceur phare, qui a accompli plus d’une soixantaine de missions depuis 2012. Et Falcon Heavy, capable d'emporter des charges plus lourdes, qui a effectué un vol d'essai en février dernier, lançant une voiture Tesla avec au volant un mannequin baptisé Starman - en référence à David Bowie - en orbite autour du Soleil, au-delà de Mars.





Mais, comme l'a indiqué en septembre dernier le patron de SpaceX, ces deux fusées sont appelées à disparaître au profit de la seule Starship (anciennement nommé BFR, pour "Big Falcon Rocket"). C’est d’ailleurs une fusée Starship (qui signifie "vaisseau spatial" en français) qui doit envoyer le milliardaire japonais Yusaku Maezawa autour de la Lune en 2023 et atteindra peut-être Mars un jour. Ce monstre d'acier pourrait même effectuer des visites en orbite dès 2020, si l'on en croit le site américain TechCrunch.