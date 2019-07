Tourisme spatial, un projet qui prend de l'ampleur

Si beaucoup rêvent de voyager dans l'espace, seulement onze privilégiés ont encore pu se l'offrir au sein de la station spatiale internationale. Mais ce voyage spatial tend à s'ouvrir aux particuliers notamment avec les projets ambitieux de SpaceX et de Boeing. De son côté, la NASA a également annoncé vouloir ouvrir l'ISS à davantage de touristes. Quant au prix du séjour, il reste astronomique. Toutefois, d'autres "vols low-costs" pourront garantir la sensation d'apesanteur à l'instar du vol parabolique.



