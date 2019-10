Cryogénisation : où en est la science ?

En chemin vers la vie éternelle ? Se faire cryogéniser, dans l’espoir un jour de pouvoir guérir d'une maladie actuellement incurable ou de rajeunir grâce à des techniques mêlant biotechnologies et génétique, n’a (presque) plus rien d’un délire de science-fiction. La première étape, en tout cas, est au point. Quelques 300 personnes reposeraient déjà dans ces antichambres de l'immortalité à travers le monde, dans l'attente d'être ressuscitées. Entre sa légalité, les tarifs affichés, sans parler du manque de garantie quant à son succès, ainsi que des aspects religieux et philosophiques, les critiques à l'égard de la cryogénisation ne manquent pas.

Se présentant comme des ambulances vers le futur, plusieurs instituts de cryogénisation proposent aujourd’hui leurs services, comme The Cryonics institute et Alcor Life Extension, aux Etats-Unis. Du côté de l’Europe, on trouve notamment KrioRus à Moscou. Comptez entre 30.000 et 200.000 dollars pour reposer chez eux. La cryogénisation consiste à conserver une partie ou tout un être humain, en état de mort clinique, dans l’azote liquide à une température de – 196 degrés Celsius. Plus précisément, les fluides corporels (comprendre, le sang et l’eau) sont remplacés par une substance cryoprotectrice, en l’occurrence un liquide synthétique agissant comme de l’antigel.

Il y a quelques années encore, il était difficile de conserver les "patients" en bon état, car la glace abîmait les tissus. Mais depuis 2004, grâce aux avancées sur la nanotechnologie moléculaire, la pratique de la "vitrification" empêche la formation de cristaux de glace. Le principe est exactement le même que celui utilisé pour la conservation des ovocytes et des spermatozoïdes. Une fois vitrifié, le patient peut rester dans cet état pendant des siècles, en attendant sa résurrection, assure la société KrioRus. Et tant mieux. Car le réveil, lui, n'est pas pour tout de suite.

"La sortie du processus n'est absolument pas maîtrisée", nous assure Marc Roux, chercheur affilié à l’Institut d’éthique et des technologies émergentes (IEET, pour "Institute for Ethics and Emerging Technologies") et président de Technoprog, l'association française transhumaniste. Cette dernière a d'ailleurs publié une tribune sur son site internet pour exprimer son scepticisme quant aux fondements de cette pratique scientifique. "La cryogénisation est enfermé dans un cercle vicieux : pas de preuve scientifique, donc pas de financement", pointe ce spécialiste.