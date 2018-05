Tuée par une guêpe, la doyenne présumée des araignées meurt à l'âge record de 43 ans

"A notre connaissance, c’est le spécimen d’araignée le plus ancien à avoir été suivi et sa longue existence nous a permis d’en savoir davantage sur le comportement des araignées fouisseuses [Ndlr, qui maîtrisent parfaitement la technique de l'embuscade]. Elles creusent un terrier refermé par une sorte de trappe et des fils de soie tendus à l'extérieur les préviennent quand une proie passe à proximité] et la dynamique des populations", a ainsi déclaré Leanda Mason.





"Numéro 15" était étudiée dans son milieu naturel. Son observation a notamment permis de mieux comprendre les menaces humaines qui pèsent sur l’espèce, dont le réchauffement climatique et la déforestation.