Un astéroïde de 300 kilomètres de diamètre découvert loin de sa région natale

Il fait 300 kilomètres de diamètre. C’est un "un vestige du système solaire primordial", selon les astronomes. Cet astéroïde, débusqué au sein de la Ceinture de Kuiper, à quelque quatre milliards de kilomètres de la Terre, a été découvert ce mercredi. Particulièrement sombre, "il était suffisamment inhabituel pour susciter notre intérêt", a expliqué Tom Seccull, auteur principal de l'article, dans un communiqué de l'Observatoire européen austral (ESO).

Selon les premières constatations des mesures obtenues grâce au Very large telescope (VLT) installé au Chili, les astronomes ont découvert qu'il était riche en carbone. Or, une telle composition n'est possible que si l'astéroïde s'est formé dans le système solaire interne (qui comprend Mercure, Vénus, la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes).