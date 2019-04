Un astéroïde pourrait un jour frapper la Terre : "C'est plus simple à prédire qu'une catastrophe naturelle classique"

LCI : Les films de science-fiction privilégient généralement la méthode forte : l'usage d’armes nucléaires pour pulvériser le gros caillou. Apparemment, ce n’est pas la stratégie pour laquelle optent les scientifiques ?

C’est quelque chose qu’il faut éviter à tout prix. Si nous effectuons un impact au-delà du seuil de destruction, nous risquons d’aboutir à un gros nuage de fragments qui ne se consumera pas dans l’atmosphère. Cela reviendrait à transformer un boulet de canon en fragments d'obus de fusil de chasse. Au final, nous n’aurons pas résolu le problème, voire pire, nous risquons de l’aggraver.





Depuis le sol, nous disposons de très peu d’informations sur la composition en surface de ces corps. Les missions Hayabusa-2 et OSIRIS-REx étudient actuellement les astéroïdes Ryugu et Bennu. Les premières données montrent que nous nous étions totalement trompés. La surface de ces astres est beaucoup plus dure que nous ne le pensions. Par conséquent, même si l'impact est suffisamment violent, il n'est pas certain que nous puissions désintégrer entièrement un rocher spatial de taille importante.





LCI : Parmi les autres techniques à l’étude figure celle dite du "tracteur gravitationnel". En quoi consiste-t-elle ?

Pour schématiser, l’idée est de placer un satellite à faible distance de l’astéroïde pour l’attirer vers lui. C’est une méthode très lente et surtout elle ne fonctionne qu’avec de très petits objets. En outre, le fait de rester à proximité d’un astéroïde n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ces corps tournent sur eux-mêmes et leur morphologie est souvent très irrégulière.





La méthode qui nécessite le moins d’informations est donc d’effectuer un impact avec une puissance modérée. Elle consiste en une déviation de vitesse même infime, de l’ordre de quelques centimètres par seconde. Si elle est initiée avec plusieurs années d’avance, cela suffirait à faire passer un astéroïde menaçant à plusieurs millions de kilomètres de notre planète. Certains imaginent des stratégies encore plus futuristes, comme par exemple fixer à un astéroïde une voile solaire. Cette dernière utiliserait l'énergie du Soleil pour modifier la trajectoire de l'objet. C'est très élégant, mais irréalisable à l'heure actuelle.