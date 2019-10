Un Européen sur la Lune en 2027 ? Thomas Pesquet est candidat !

ESPACE - A l'occasion du Congrès astronautique international, qui se tient toute la semaine à Washington, Thomas Pesquet a laissé entendre qu'il était bien candidat pour aller un jour sur la Lune.

Près d'un demi-siècle après l'arrêt du programme Apollo, les Américains ont de nouveau rendez-vous avec la Lune. Les retrouvailles, si tout va bien, devraient avoir lieu en 2024. Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, a fait savoir lundi que des astronautes non-américains pourraient aussi participer au programme lunaire Artémis après cette première mission habitée. Et Thomas Pesquet ne s'en cache pas, il a bien l'intention de faire partie de l’aventure.

A l’occasion du Congrès astronautique international, qui se tient cette semaine à Washington, l’astronaute français a en effet laissé entendre qu'il était bien candidat pour aller un jour sur la Lune. "J'ai eu personnellement la chance d'aller dans l'espace une fois pendant 200 jours à bord de la Station spatiale internationale. Mais j'ai toujours rêvé d'aller plus loin et plus profondément dans l'espace. J'espère vraiment prendre ma part dans cette prochaine étape de l'exploration spatiale", a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé mardi 22 octobre sur la chaîne YouTube du groupe Arianespace.