"Un monde étonnamment chaotique" : la sonde Parker livre ses premières découvertes sur le Soleil

Jamais un engin construit par l’Homme ne s’était approché si près du Soleil. Depuis son départ de la Terre, Parker, la sonde de la Nasa, explore la couche externe de l’atmosphère du Soleil. Grâce à ses instruments, elle étudie la couronne solaire, ce halo qui entoure notre étoile et devient visible à l’œil nu lors d’une éclipse totale. A partir des premières observations de l'engin, quatre études ont été publiées dans la revue Nature. Comme le rapporte la Nasa sur son site internet, ces recherches décrivent un monde aux conditions dantesques, que l'université du Michigan qualifie d'"étonnamment chaotique".

Un an après son lancement, la mission offre des premiers résultats surprenants. Les chercheurs ont notamment découvert que le vent solaire -un gaz ionisé qui transporte une partie du champ magnétique du Soleil-, est fortement perturbé par de petits jets de plasma supersoniques. Ces derniers pourraient impacter le mécanisme de formation du vent solaire et du chauffage de la couronne. "Ces observations changeront fondamentalement notre compréhension du Soleil et du vent solaire et donc notre capacité à prévoir les événements météorologiques spatiaux", juge Justin Kasper, de l'université du Michigan, coauteur des travaux.