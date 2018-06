Un premier cas du virus tropical Usutu détecté en France

Un nouveau virus en France ? L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a annoncé vendredi 15 juin sur son site qu'un premier cas du virus tropical Usutu, transmis par des moustiques, a été détecté en 2016 en France. Le patient, un homme de 39 ans à l'époque, a été hospitalisé à Montpellier pendant trois jours. Il a souffert d'une paralysie faciale pendant quelques semaines; il est désormais guéri.





Ce patient et le corps médical autour de lui ont dû attendre un an et demi avant d'obtenir un diagnostic en retrouvant, d'après l'Inserm, "la présence du virus dans le liquide céphalo-rachidien". En effet, ce virus dit "émergent" reste encore méconnu et ses symptômes peuvent demeurer inexpliqués. D'après Yannick Simonin, enseignant-chercheur qui s'est fait une spécialité de ce virus tropical, "seuls 26 cas d'infection humaine par Usutu ont été rapportés en Europe, un chiffre très certainement sous-estimé".