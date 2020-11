Un prix de la pseudoscience décerné à Didier Raoult : quelle valeur accorder à cette "distinction" ?

Personnage clivant, le Pr Didier Raoult est un fervent défenseur de l'hydroxychloroquine, dont il défend l'usage pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Des prises de position qui lui ont valu des nombreuses critiques et plus récemment un "Prix du rasoir rouillé", ou Rusty Razor Award. Ce dernier est décerné à des personnalités qui font la promotion des pseudosciences. Raillé sur les réseaux sociaux, le médecin n'a pas réagi. Il faut préciser que ce "prix" est mis en place par un site britannique, sans lien avec des médecins ou avec la communauté scientifique.

À l'origine de cette distinction, le site The Skeptic, qui se présente comme "la publication la plus ancienne du Royaume-Uni offrant une analyse sceptique de la pseudoscience, des théories du complot et des affirmations sur le paranormal". Son rédacteur en chef a expliqué la décision de "distinguer" le spécialiste français : "Nous avons reçu de nombreuses nominations cette année", a-t-il indiqué, "celle de leaders mondiaux comme Donald Trump et Jair Bolsanaro, ou pour la promotion de remèdes pseudo-scientifiques COVID-19. Dans chaque cas, leur 'remède' inefficace le plus important était l'hydroxychloroquine, conséquence directe de l'étude de Raoult."

Et d'ajouter qu'à ses yeux, "il est difficile de trouver un exemple de charlatanisme qui se soit davantage répandu jusqu'à présent, influençant la réponse de la santé publique à une pandémie mortelle et créant une confusion générale dans le monde entier". Didier Raoult n'est en tout cas pas le premier lauréat puisque ce prix est attribué tous les ans depuis 2012, comme en témoigne le palmarès accessible sur le site de The Skeptic.