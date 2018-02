Un scooter électrique à trois roues "made in France"

Depuis six ans, la société Eccity Motocycles à Grasse s'est spécialisée dans la fabrication de scooters électriques. Ses modèles à deux roues sont déjà disponibles à la vente mais en production limitée. Face à l'augmentation de la demande, l'entreprise travaille sur un prototype à trois roues pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h avec une autonomie de 100 km.



