Un trou noir supermassif enfin pris en photo ? "C’est comme observer un grain de pavot à 4000 km de distance"

Parmi les curiosités scientifiques qui parviennent à capter sans faillir l’attention du grand public, les trous noirs sont probablement l’un des sujets qui fascine le plus. Prédits par la théorie mais jamais directement observés, ces "gloutons de l’espace" sont trente fois plus lourds que le Soleil, mais cinq mille fois plus petits.





Ce mercredi 10 avril, une équipe d’astronomes de l’Event Horizon Telescope (en abrégé EHT, littéralement le "Télescope de l'horizon des événements") devrait dévoiler la toute première vraie photo de ce monstre du cosmos : un trou noir supermassif nommé Sagittarius A*, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée.





Pour en savoir plus sur cet événement, LCI a contacté Jean-Pierre Lasota, directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris (IAP).