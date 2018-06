Cette application vous permet de revivre l'odyssée spatiale de Thomas Pesquet en réalité virtuelle

Après une mission de plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), à plus de 400 kilomètres au-dessus du plancher des vaches, le 2 juin 2017, l’odyssée spatiale de Thomas Pesquet a connu son épilogue. Aller dans l'espace, ce n'est pas donné à tout le monde : une application, réalisée à partir d'images inédites tournées en très haute définition dans l'espace par Thomas Pesquet et ses compagnons de l'ISS, propose au grand public de revivre, grâce à la réalité virtuelle, les moments clés de cette aventure hors du commun.





Avant de pouvoir faire un selfie dans l'espace, le Français a gravi différentes étapes. En 2008, le spationaute est devenu le plus jeune Français à être sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour partir en mission sur l'ISS. Commence alors une longue période de préparation et d'entraînement technique et opérationnel, en Europe, en Russie et aux Etats-Unis. Celle-ci va durer sept années. Cette expérience immersive permet de revivre, par exemple, son entraînement dans la piscine du Johnson Space Center de la NASA, à Houston, ou bien encore le test de la centrifugeuse (attention, ça donne le tournis !).