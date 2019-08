Une "Lune noire" aura lieu ce soir en France : de quoi s'agit-il ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la "Lune de sang", voire de la "Lune bleue". Mais qu’entend-on par l'expression "Lune noire" ? Ce phénomène se produit lorsque deux phases de nouvelle Lune se succèdent au cours du même mois, ce qui est assez rare. Après les Etats-Unis le mois dernier, cette fameuse Lune noire va se produire chez nous dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, au coucher du Soleil.





Le principe est exactement le même que pour une année bissextile. La durée d’un mois lunaire est de 29,5 jours, au cours desquels l’astre revêt ses quatre visages, nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et enfin dernier quartier. Mais les mois sur Terre sont légèrement plus longs. Par conséquent, tous les 32 mois, deux phases de pleine Lune et deux phases de nouvelle Lune s’enchaînent en l’espace d’un mois.