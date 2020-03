Une pouponnière de 300 "bébés étoiles" observée depuis la Terre

Ces anneaux de poussières et de gaz, qui gravitent autour d’étoiles en gestation, donneront probablement naissance à des systèmes planétaires complets d’ici quelques millions d’années. Située dans la constellation d'Orion, cette pouponnière d'étoiles est l’un des terrains de jeux favoris des astronomes. Dans cette région galactique, il est en effet possible d’observer toutes les étapes de la formation d'un système planétaire. Un véritable laboratoire à ciel ouvert.

En utilisant la longueur d'ondes des radiotélescopes géants VLA et ALMA, basés au Nouveau-Mexique et au Chili, des astronomes ont ainsi pu mener la plus vaste enquête astronomique jamais réalisée dans cette partie de la Voie lactée. Leurs observations ont donné lieu le mois dernier à deux publications dans la revue The Astrophysical Journal.