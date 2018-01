Une simple prise de sang permet de dépister certains cancers

Pourra-t-on un jour détecter certains cancers grâce à une simple prise de sang avant même que les premiers symptômes apparaissent ? Une nouvelle étude menée par des scientifiques américains semble confirmer cette piste. Et elle serait "révolutionnaire" contre cette maladie du siècle. Car plus la maladie est détectée tôt, plus elle a de chance d’être guérie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.