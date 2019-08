Une solution pour restaurer les récifs ? Ce corail de l'Atlantique est né... en laboratoire

"C’est une percée incroyable", s'enthousiasme Amber Whittle, responsable de la conservation à l'aquarium, citée par l'AFP. Les coraux de Floride sont menacés par le réchauffement climatique, mais aussi et surtout par une maladie apparue en 2014 qui a pour effet d'accélérer leur blanchissement. Le corail est un animal invertébré qui sécrète un squelette calcaire. Leur accumulation forme ce que nous appelons les récifs. Pour induire la reproduction, les biologistes ont donc reconstitué l'environnement naturel des coraux : lever et coucher de Soleil, phases de la Lune, température et qualité de l'eau.