Une tortue géante au Galápagos

Une tortue géante a été retrouvée dans l'archipel de Galápagos. L'animal, jusque-là considéré disparu depuis plus d'un siècle a été découverte dans l'île de Fernandina par les autorités équatoriennes. Un spécimen appartenant à la famille des Chelonoidis. Il s'agit d'un cas qui arrive, où certaines espèces réapparaissent.



