C'est l'astre le plus éloigné du Soleil jamais observé : voici "Farout", une planète naine aux reflets roses

VG18 se trouve quant à elle à une distance comprise entre 120 et 130 unités astronomiques (UA) de notre étoile - une UA est égale à la distance moyenne de la Terre au Soleil, soit un peu moins de 150 millions de km. C’est donc le premier objet du Système solaire jamais observé à une distance de plus de 100 unités astronomiques. Le précédent objet connu le plus éloigné était Eris, à une distance de 96 UA .





On sait cependant que d'autres objets ont des orbites qui oscillent théoriquement beaucoup plus loin que 100 unités astronomiques. Mais ces derniers sont actuellement plus proches. Reste que VG18 se situe à la limite de ce que les télescopes actuels peuvent détecter. "Mais ce n’est probablement pas la dernière découverte à avoir lieu dans ces régions éloignées", prédit Scott Sheppard. Vers l'infini et au-delà...